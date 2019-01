Melissa McCarthy é hoje uma das atrizes mais conhecidas no mundo do cinema. Contudo, a atriz confessou que foi a muito custo que conseguiu construir a sua carreira e que teve de passar por algumas coisas menos boas, entre elas o facto de o seu peso ser alvo constante de comentários, tanto por parte dos profissionais da área, como dos media.

Em entrevista à revista InStyle, Melissa McCarthy recordou uma entrevista em 2011, na altura em que saiu o filme “A melhor Despedida de Solteira”.

"Ele [jornalista] perguntou: ‘Estás surpreendida por realmente trabalhares nesta indústria mesmo com todo esse tamanho?”, recordou.

“Eu só me lembro do sangue me subir à cabeça. Eu pensei, ‘com todo o meu tamanho, eu poderia acabar com ele tão rapidamente'”, referiu.

Na altura, a atriz limitou-se a ignorar a questão. Contudo, relembra que o jornalista voltou a fazer a pergunta “três ou quatro vezes”.

Para Melissa McCarthy este tipo de situações são frequentes no meio artístico, ainda assim a atriz sente que são, na sua maioria, direcionadas a mulheres.

“Isto acontece o tempo todo, ao ponto de ser fascinante porque não fazem isto com os homens. Sem querer ser estúpida, mas quando John Goodman estava acima do peso, por acaso alguém falou alguma vez sobre suas medidas?”, questionou.