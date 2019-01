Fernando Medina apresentou, esta quinta-feira, dez medidas em matéria de higiene urbana como o objetivo de fazer face ao aumento de resíduos urbanos que se tem feito sentir ao longo dos últimos anos na capital.

De entre o conjunto de dez medidas apresentadas – que ainda estão sujeitas a consulta pública e aprovação pela assembleia municipal – estão incluídas novas obrigações que se encontram, daqui para a frente, nas mãos de todos os cidadãos e empresas, bem como coimas a aplicar, caso estas sejam desrespeitadas.

De acordo com a autarquia, uma das novas contraordenações previstas, por exemplo, vai aplicar-se a quem lançar para o "chão beatas de cigarros, maços de tabaco, pastilhas elásticas e outros".

No projeto – Regulamento de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Lisboa - está prevista uma coima de 150 a 1.500 euros para as pessoas singulares e de 1.000 a 15.000 euros para coletivas.

Além disso, outra medida apresentada foi a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais e esplanadas passarem a dispor de cinzeiros e baldes para lixo e, além disso, ainda serem obrigados a assegurar a limpeza do espaço público na sua zona de influência até um raio de dois metros. Nestes casos, a multa pode variar entre os mil e os 15.000 euros.



Fernando Medina explicou ainda que, entre 2015 e 2018, a Câmara Municipal de Lisboa contabiliza em mais de 10% o aumento do lixo na cidade, sendo que boa parte deste aumento se deve "boom" do turismo”. Medina pretende então, com estas medidas, "melhorar a capacidade da autarquia para lidar com os aumentos" e "envolver todos no esforço coletivo".

Por outro lado, vai passar a ser proibido servir produtos em utensílios de plástico de utilização única para consumo fora dos estabelecimentos. Será o caso dos copos de plástico para as bebidas, exemplificou Duarte Cordeiro, o vice-presidente que apresentou aos jornalistas as medidas da câmara.

O autarca disse ainda que o objetivo é que este ano sirva como um género de período de adaptação e que "no primeiro dia de 2020, ano em que Lisboa será capital verde da Europa, esta prática seja eliminada". "A restauração está preparada para este desafio", sublinhou.