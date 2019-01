O paradeiro dos jovens de 17 anos António Alves e Érica Pinto é desconhecido. Os dois adolescentes são ex-namorados e desapareceram de Felgueiras.

As autoridades suspeitam que os dois estejam juntos, pois Érica Pinto, que vive numa instituição de Felgueiras, encontrou-se com o ex-namorado antes do seu desaparecimento, segundo a imprensa regional.

Os dois jovens, desaparecidos há três dias, estão a ser procurados pela GNR de Felgueiras que, segundo o Jornal de Notícias, teve informação de que estariam numa casa abandonada em Felgueiras, no entanto quando chegaram ao local, não havia sinais dos menores.

As autoridades continuam a recolher pistas sobre o paradeiro dos menores, não tendo indícios de que estes possam estar em perigo, acreditando que os dois fugiram juntos.