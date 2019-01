Se no início do ano de 2018, as empresas previam que as exportações crescessem 6,4%, este ano o cenário é diferente. Segundo o relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), estas preveem que as exportações cresçam apenas 4,3% e o principal culpado será o Brexit.

Pouco menos de 20% das empresas têm uma perspetiva negativa para as exportações, em 2017 "estas empresas representaram 21% das exportações de bens”, pode ler-se no relatório.

Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, o aumento esperado é de 4,4% em 2019. Estes valores apresentam uma desaceleração face às perspetivas indicadas pelas empresas para 2018 no inquérito precedente (+6,4% e +7,1% excluindo Combustíveis e lubrificantes)”, explica o INE.

Em maio será divulgada a segunda previsão por parte do INE, mas a verdade é que a primeira previsão dá sinais amarelos quanto às consequências do Brexit.