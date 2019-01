O corpo do segundo tripulante da avioneta que se despenhou, esta quarta-feira, no País Basco foi encontrado, após as autoridades terem retomado as buscas esta manhã, segundo a página de Twitter dos serviços de emergência do país basco.

A avioneta tinha levantado voo no aeródromo de Tires, em Cascais, com destino a Hondarribia, quando caiu em Monte Ernio, sendo que o corpo de uma das vítimas mortais e os destroços do aparelho foram encontrados pouco depois do alerta para o incidente.

As buscas pela segunda vítima tiveram de ser suspensas ontem à tarde devido à fraca visibilidade no local. Descoberta a localização do segundo corpo, as esquipas de resgate trabalham agora na operação de retirada e transporte dos cadáveres dos dois tripulantes.

A avioneta tem matrícula inglesa e os seus dois tripulantes seriam da mesma nacionalidade, segundo uma fonte aeronáutica portuguesa, citada pela agência Lusa.