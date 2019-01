Esta quinta-feira, a Infarmed voltou a alertar para mais três produtos - detetados na Alfândega – que contêm substâncias que só podem ser usadas em medicamentos, sendo as sua utilização proibida em Portugal.

Na nota emitida lê-se que o produtor 'Stiff Days', em cápsulas, contém substâncias que são usadas no tratamento para a disfunção erétil. "Após análise no laboratório do Infarmed, verificou-se que este produto contém a substância ativa sildenafil, que se destina à melhoria do desempenho sexual", refere a Infarmed.

Além do ‘Stiff Days’, também o 'UP Life' - em cápsulas - foi outro dos produtos detetado na Alfândega, tendo-se verificado que contém as substâncias ativas hidroclorotiazida (com efeitos diuréticos) e sibutramina (substância que leva ao emagrecimento e que foi retirada do mercado europeu por constituir um risco para a saúde).

O 'Moder Diet', também em cápsulas, é outros dos produtos ilegais à venda, uma vez que contém substâncias ativas hidroclorotiazida.

"Os utentes que disponham destes produtos não os devem utilizar, devendo entregar as embalagens em causa na farmácia para posterior destruição, através da Valormed", pede a Infarmed.

Recorde-se que já na semana passada, a Autoridade do Medicamento tinha alertado para a deteção na Alfândega dos produtos 'PowerFite' e 'Diet Slim'. Dias depois, alertou para a ilegalidade dos produtos "Redux - Redutor de Medidas" e "Composto Natural Dieta".