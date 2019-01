De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quinta-feira, as temperaturas máximas em Leiria, Setúbal e Sines chegam aos 17 graus.

No entanto, vários outros distritos vão manter-se com temperaturas baixas, como é o caso da Guarda, em que os termómetros não vão passar dos seis graus.

Ainda assim, apesar de se fazer sentir uma subida das temperaturas durante o dia de hoje em algumas zonas do país, amanhã, sexta-feira, a temperatura máxima vai voltar a descer e vai notar-se um acentuado arrefecimento noturno.

Já no arquipélago dos Açores está prevista alguma precipitação, com temperaturas máximas entre os 15 e 17 graus.

Na Madeira, as temperaturas devem chegar aos 18 graus no Funchal.