A ministra da Saúde, Marta Temido, deixou um conselho à população, defendendo que “a melhor alternativa” às urgências é ligar para o serviço SNS 24, afirmando que este tem inúmeras vantagens e que funciona 24 horas por dia.

Além disso, referiu ainda que o “ conforto” de fazer uma chamada a partir de casa é mais simples e fácil do que ser atendido num centro hospitalar ou centro de saúde.

No SNS 24, o "atendimento é feito por enfermeiros e o encaminhamento dos doentes é feito de acordo com algoritmos de decisão" e, posteriormente verificado com "uma chamada de controlo passado algum tempo”, explicou a ministra.

Marta Temido fez ainda questão de referir que o SNS 24 é, de facto, um serviço “em que as pessoas podem confiar”.

“As pessoas devem sempre ligar para a linha em caso de gripe ou outra sintomatologia", pediu a responsável da saúde, sublinhando que as pessoas que vão a correr para as urgências e que depois não são casos urgentes, provocam "filas de espera nos hospitais".

A ministra falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24), em Lisboa.