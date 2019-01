Celebrou-se esta quarta-feira na Embaixada da Índia em Lisboa o Pravasi Bharatiya Divas (Dia da Diáspora Indiana).

Este dia é celebrado desde 2004 com o objetivo de fortalecer o relacionamento da comunidade indiana a residir no estrangeiro com o Governo da Índia e de restabelecer a ligação dos indianos com as suas raízes.

Veja a fotogaleria.