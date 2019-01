Já era sabido, depois da entrevista a Manuel Luís Goucha para a TVI e da chamada para Cristina Ferreira na sua estreia na SIC, que Marcelo Rebelo de Sousa havia gravado uma mensagem para a RTP, esta quarta-feira, na qual dirige umas palavras ao cantor Roberto Leal.

O cantor, que travou recentemente uma luta contra o cancro, esteve no programa 'Agora Nós', da RTP, na tarde desta quarta-feira, para ser homenageado e a mensagem do Presidente da República acabou por ser transmitida durante o programa.

“Infelizmente, não posso fazê-lo na hora como desejaria porque tenho um compromisso que me impede. Mas queria deixar uma palavrinha, naturalmente de saudação à Tânia e ao Zé Pedro, mas sobretudo dirigida a uma pessoa que diz muito a nós portugueses e que conheço há muitos anos”, começou por dizer o chefe de Estado.

“Queria neste momento saudar com um grande abraço de amizade, acompanhando um período mais difícil da vida. Mas sobretudo saudar pelo papel, ao longo de tantos anos, da projeção da língua portuguesa, daquilo que é a música e a ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, em particular às luso-brasileiras. E, nessa medida, tornando Portugal mais presente no Brasil e não só. É o que tem feito Roberto Real. Daqui um grande abraço para ele”, acrescentou.