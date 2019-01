Uma avioneta que partiu de Cascais despenhou-se no País Basco, em Espanha, esta quarta-feira.

De acordo com a imprensa basca, pelo menos uma pessoa morreu, as autoridades estão a proceder a buscas para encontrar o segundo tripulante, segundo a página de twitter do serviço de emergências do País Basco.

Erreskate-taldeek hegazkin arinaren bigarren bidaiariaren bila jarraitzen dute #txori

__

Equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda del segundo tripulante de la avioneta pic.twitter.com/saKycEPLDs — SOS Deiak - 112 (@112_SOSDeiak) 9 de janeiro de 2019

A aeronave descolou do aeródromo de Tires em Cascais, o contacto com a aeronave foi perdido e foi dado o alerta às autoridades pelas 14h.