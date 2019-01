A banda alemã Scorpions anunciou, esta quarta-feira, uma passagem por Portugal na digressão mundial Crazy World Tour 2019.

O concerto dos Scorpions está marcado para 26 de junho, no Altice Arena em Lisboa.

Os Scorpions prometem reviver os mais marcantes sucessos da banda com décadas de carreira, como Wind of Change, Rock You Like A Hurricane, Send me an Angel, e Always Somewhere, são alguns dos temas mais esperados.