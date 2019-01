O avançado brasileiro Jonas não será opção para Bruno Lage, treinador do Benfica, que amanhã tem encontro marcado com o Santa Clara, nos Açores, referente à 17.ª jornada da I Liga.

O goleador das águias está entregue ao departamento médico, devido a uma lesão no joelho sofrida no lance que ditou a sua expulsão no Algarve, após um choque com o guarda-redes do Portimonense, e que o afastou do último encontro, com o Rio Ave, por castigo.

Assim, o treinador dos encarnados deverá fazer nova aposta na dupla Seferovic-João Félix, que, recorde-se, marcou dois golos cada na última jornada.