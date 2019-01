Um ano e 12 frases de Rui Rio à frente do PSD

09/01/2019 14:54

Rui Rio chegou à liderança do PSD há um ano, após a vitória nas eleições diretas com 54% dos votos, com a garantia de que iria resolver “alguma turbulência”, mas a difícil missão de unir o partido continua por cumprir.