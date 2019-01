O antigo ministro dos transportes de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, e antigo deputado do partido de direita Os Republicanos (LR), anunciou esta terça-feira que irá fazer parte das listas europeias da Reunião Nacional (ex-Frente Nacional), o partido de Marine Le Pen.

O deputado já enviou por email a sua demissão do seu partido. Justificou a decisão afirmando: "Vou onde realmente estão as minhas ideias, e onde podem ter frutos. Reinvindico a coerência. Sempre fui soberanista e de direita".

Mariani está desapontado com a atual liderança do LR, por parte de Laurent Wauquiez. Esperava que o líder "tivesse coragem de por em cima da mesa a questão das aproximações e alianças" mas que o líder "não irá mudar nada". Comparou uma possível aliança entre o LR e a Reunião Nacional com a aliança que François Mitterrand fez com a esquerda em 1981.

Já em março Mariani tinha apelado à aproximação do LR ao partido de Marine Le Pen, que na altura dava pelo nome de Frente Nacional. Numa intrevista ao "Journal du Dimanche", afirmou: "Sem aliados, ficaremos na oposição muito tempo. É hora de reverter a situação. A Frente Nacional evoluiu. Vamos ver se um acordo de reconciliação é possível. Porque se quisermos aliados, eles estarão necessariamente desse lado se quisermos aplicar um programa de direita"

O antigo ministro dos transportes não foi o único membro do LR a afastar-se e apoiar Marine Le Pen. Jean-Paul Garraud, outro antigo deputado do partido, anunciou também a sua saída, com um post no facebook. Escreveu: "A RPR [antigo partido que originou o LR] de ontem é a Reunião Nacional de hoje, e eu tiro daqui as consequências, ficando fiel às nossas ideias]".