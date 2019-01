Bruno Lage vai continuar a ser o treinador do Benfica até ao final da época, avança a TVI.

De acordo com a mesma estação de televisão, o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, irá anunciar a decisão na próxima semana, depois do jogo frente ao Santa Clara.

Assim, o agora treinador dos vermelhos e brancos, que já orientou a equipa no confronto com o Rio Ave, vai manter-se no clube até junho.