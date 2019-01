Em dezembro passado escrevia-se sobre o internacional português Pepe. Em causa estava o processo de separação, por mútuo acordo, entre o defesa central e os turcos do Besiktas. Mas não era só a sua saída da Turquia que dava que falar. Nessa altura, os jornais espanhóis deram conta de uma atitude do futebolista que acabaria por tornar-se viral. Diziam: “Pepe paga salários dos funcionários do Besiktas.” No adeus à águia negra, onde tinha aterrado há cerca de um ano e meio (julho de 2017), o português não ficou indiferente à crise financeira que o clube atravessava e decidiu adiantar os vencimentos a parte da estrutura do emblema, entre eles cozinheiros e tratadores de relva.

Ao lado de Ricardo Quaresma - que voltou a ser o único luso no plantel turco -, Pepe não conquistou nenhum título. Naturalmente, o seu período de ouro havia sido imediatamente antes, na década em que serviu o Real Madrid, clube a que chegou proveniente do... FC Porto.

Tricampeão europeu Passaram quase 12 anos desde que o central deixou o Estádio do Dragão para aterrar na capital espanhola.

Em julho de 2007, com 24 anos, o internacional português juntou-se aos merengues, com quem viria a conquistar 16 títulos em dez anos - entre eles, três Champions (2013/14; 2015/16; 2016/17), três campeonatos de Espanha (2007/08; 2011/12; 2016/17) e três Mundiais de clubes (2014; 2015; 2016).

O período dourado na sua carreira, que conta ainda com a conquista do inédito Campeonato da Europa por Portugal, em 2016, acontece, de resto, depois de três anos ao serviço do FC Porto. Entre 2004 e 2007, Pepe sagrou-se por duas vezes campeão de Portugal (2005/06; 2006/07), vencedor da Taça do Mundo (2004), conquistou a Taça de Portugal (2006) e foi ainda tricampeão da Supertaça de Portugal (2004, 2006 e 2007).

Trata-se, por isso, do regresso a um clube com quem já conquistou sete títulos e, disse, à “casa que o formou como jogador e como pessoa”.

O FC Porto oficializou esta terça-feira a contratação do experiente central, válida por duas épocas e meia (até 2021). A pouco mais de um mês de celebrar 36 anos, Pepe revelou que é “um privilégio voltar a vestir esta camisola”.

Já confirmado como o mais recente reforço do dragão, o ex-jogador do Real Madrid confessou estar “grato” ao FC Porto, que lhe proporcionou ser projetado para o futebol mundial, e prometeu “honrar” a camisola azul-e-branca.

“Estou muito feliz. O FC Porto é um clube muito especial, foi o clube que me lançou, que me projetou para o futebol mundial. Estou muito feliz por voltar. Espero poder dar o meu melhor, como sempre fiz por este clube, e poder honrar esta camisola”, declarou ao Porto Canal, explicando que ter escolhido regressar à Invicta foi uma decisão “do coração”. “Foi do coração. Voltar à casa que me formou como jogador, como homem também, é muito especial. Estou muito grato ao FC Porto por tudo o que me deu. Também ao Marítimo, mas o FC Porto projetou--me para o futebol mundial”, disse o jogador, que fez parte da sua formação no emblema madeirense, clube em que alinhou na equipa principal durante dois anos, entre 2002 e 2004, altura em que se transferiu para os azuis-e-brancos por dois milhões de euros.

Três anos mais tarde, o Real havia de pagar 30 milhões de euros pelo passe do defesa central.

Central já integrou treino para o clássico Pepe já cumpriu, de resto, a sua primeira sessão de trabalhos, no Olival, sob o comando de Sérgio Conceição, e garantiu que o dragão continua com a mesma “cultura”: “Fui muito bem recebido, como da primeira vez que cá cheguei. O FC Porto é uma família, esta cultura que há no FC Porto deixa-me muito feliz porque não mudou muito.”

De notar que o jogador já integrou os trabalhos de preparação para o clássico diante do Sporting, agendado para a tarde de sábado.

Pepe deixou ainda um alerta: assegurou que vem para competir e fez questão de frisar isso mesmo ao seu novo treinador e ao presidente Pinto da Costa. “Deixei muito claro ao presidente e ao treinador que quero competir. Quero dar o meu contributo com o meu trabalho. O que posso prometer é treinar a 100% e dar o meu melhor”, concluiu.

O líder máximo do FC Porto fez, aliás, questão de comentar a chegada deste velho conhecido: “É um campeão europeu e, além do seu valor, era uma vontade do treinador. A mim sensibilizou--me imenso o entusiasmo dele em vir para o FC Porto”. Pinto da Costa continuou: “Vi tudo aquilo de que ele abdicou. Assisti à pressão que ele recebeu de clubes onde ia ter um contrato cinco ou seis vezes maior, mas a sua determinação era jogar aqui.” O presidente dos dragões não tem dúvidas de que Pepe será também uma mais-valia para os mais jovens, com destaque para os centrais, que poderão crescer com a experiência de Pepe. “Foi uma boa jogada de todos”, concluiu.

O atual campeão nacional atravessa, de resto, uma das suas melhores fases, com um recorde de 18 vitórias consecutivas. Se vencer o Sporting, o FC Porto torna-se o primeiro clube em Portugal a somar 19 vitórias consecutivas e deixa de dividir esta marca com o Benfica (também atingiu as 18 vitórias consecutivas na era Jesus).

Os comandados de Sérgio Conceição vão chegar a Alvalade como líderes da I Liga, com 42 pontos, oito de vantagem em relação ao leão de Marcel Keizer, atual quarto classificado.

Além da prova nacional, os azuis-e-brancos seguem vivos na Liga dos Campeões, prova em que irão defrontar a Roma nos oitavos-de-final, com a primeira mão agendada já para o próximo mês.

O jogo poderá contar já com a presença de Pepe, que regressa também à prova milionária depois da sua passagem pela Liga Europa enquanto jogador do Besiktas, que acabou eliminado na fase de grupos.