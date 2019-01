Esta quarta-feira, o Infarmed alertou que os produtos Japan Tengsu, Slimex e Yohimbe - que alegadamente tratam problemas de disfunção erétil – também são ilegais em Portugal.

A Autoridade Nacional do Medicamento, através de um comunicado, explica que os três produtos contêm “substâncias destinadas ao tratamento da disfunção erétil” e, por isso, são ilegais, uma vez que estas são “substâncias ativas que apenas podem ser utilizadas em medicamentos” e que não dispõem de “autorização de introdução no mercado em Portugal”.

Os produtos, tais como os anteriores, foram detetados na alfândega.

O Infarmed refere ainda na mesma nota emitida que nenhum dos três produtos foi encontrado à venda em farmácias ou em qualquer outro estabelecimento do circuito legal de venda de medicamentos e, portanto, pensa-se que estes sejam, geralmente, vendidos “através da Internet”.

“As entidades que disponham destes produtos não os podem vender, dispensar ou administrar, devendo comunicar de imediato” à Autoridade Nacional do Medicamento, informa a Autoridade Nacional do Medicamento, sublinhando ainda que todos os “utentes que disponham deste produto não o devem utilizar, devendo entregar as embalagens em causa na farmácia para posterior destruição”.