Tanto bate até que fura. O Al Nassr bateu, bateu e bateu à porta de Rui Vitória e a insistência acabou por dar os frutos desejados: aos 48 anos, e finalmente livre das amarras que o prendiam - nesta fase já de forma dolorosa - ao Benfica, o técnico de Alverca do Ribatejo vai aventurar-se pela primeira vez na sua carreira no estrangeiro. A mudança ainda não foi oficializada ontem, mas deverá sê-lo hoje ou, o mais tardar, até ao fim da semana, de acordo com a generalidade da imprensa desportiva saudita e também portuguesa.

A questão económica, obviamente, terá tido a maior fatia do peso na decisão tomada por Vitória. Segundo revela a imprensa da Arábia Saudita, o ex-treinador das águias vai assinar por um ano e meio com o clube de Riade (até junho de 2020), auferindo um salário limpo de sete milhões de euros neste período. Um upgrade significativo para o técnico que antes da equipa principal do Benfica havia orientado Vilafranquense, Benfica (juniores), Fátima, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães e que conta no currículo com oito troféus, seis deles conquistados nos encarnados (entre os quais dois campeonatos).

Com Rui Vitória seguem os adjuntos Arnaldo Teixeira, Sérgio Botelho, Paulo Mourão e Luís Esteves. O técnico, recorde-se, encerrou a ligação ao Benfica na passada quinta-feira, pondo o lugar à disposição depois da derrota concedida no Algarve, frente ao Portimonense (0-2). Depois de, em novembro, Luís Filipe Vieira ter “salvo” o treinador, na célebre intervenção onde revelou ter visto “uma luz”, desta feita o presidente encarnado aceitou o pedido de Vitória, como revelou na entrevista concedida a Cristina Ferreira esta segunda-feira - onde, ainda assim, voltou a expressar a sua gratidão para com o treinador, frisando mesmo que “os benfiquistas ainda vão ter muitas saudades” de Vitória.

O acerto do técnico com o Al Nassr, refira-se, será ainda benéfico também para o Benfica, que assim fica livre de continuar a pagar os ordenados a Vitória e respetiva equipa técnica: o acordo pressupunha que tal acontecesse até este encontrar um novo clube.

O carrossel de emoções de JJ Segue-se, pois, um ano e meio de trabalho na Arábia Saudita, com um objetivo muito específico e a perseguir desde já: a conquista do campeonato, algo que o Al Nassr não consegue desde 2014/15. Nesta luta, porém, o dado mais curioso é que o seu grande rival é o Al Hilal, orientado... por Jorge Jesus, que alimentou também ele uma acesa rivalidade com Rui Vitória nos três anos em que esteve à frente do comando técnico do Sporting.

Neste momento, o Al Hilal lidera a liga saudita com quatro pontos de vantagem sobre o Al Nassr, que é segundo e tem um jogo em atraso. O conjunto que tem como nomes mais sonantes os internacionais brasileiros Bruno Uvini (central) e Giuliano (médio), mas também os avançados Musa (nigeriano) e Amrabat (marroquino), além do guardião australiano Brad Jones (ex-Liverpool), iniciou a temporada sob o comando do uruguaio Daniel Carreño, que só aguentou nove jogos. A direção do Al Nassr sondou então vários técnicos, entre os quais Leonardo Jardim - que chegou a marcar presença no Estádio King Fahd, para assistir ao vivo a um jogo da equipa, tendo à última hora rejeitado a proposta.

Hélder Cristóvão, antigo internacional português e ex-treinador do Benfica B contratado no início da temporada para assumir as funções de coordenador da formação e diretor-geral para o futebol, assumiu desde então as rédeas da equipa principal, mas sempre com a noção de estar a desempenhar essa função de forma interina. Agora, está na hora de passar o testemunho a Rui Vitória.

Jorge Jesus, por seu lado, também tem passado momentos bastante atribulados nesta experiência no Al Hilal. Recebido em apoteose no gigante saudita, justificou em pleno esse estatuto nos primeiros meses, com a vitória na Supertaça e somando depois 12 triunfos consecutivos. Nos últimos seis jogos, todavia, venceu apenas dois e viu a distância para o Al Nassr diminuir consideravelmente. Além disso, a imprensa saudita noticiava, precisamente na quinta-feira onde Rui Vitória oficializou o adeus ao Benfica, o esfriar de relações de Jesus com a nova direção do Al Hilal, que poderia resultar num corte definitivo do técnico luso com o clube. Daí para cá, porém, surgiram outras notícias a dar conta de uma reunião entre Jesus e os dirigentes onde se discutiu... a renovação por mais duas épocas e um reforço dos poderes do treinador português, que ainda estará a ponderar.