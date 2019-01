Está prestes a ser oficializado o primeiro reforço do Benfica para a temporada 2019/20: é brasileiro, chama-se Caio Lucas e joga lá na frente. O atleta de 24 anos chegou ontem a Lisboa para assinar contrato com as águias, não sendo para já conhecida a duração do mesmo, e proceder à realização dos indispensáveis exames médicos.

Caio Lucas cumpre a terceira temporada ao serviço do Al Ain, clube dos Emirados Árabes Unidos onde já venceu campeonato e taça e pelo qual foi finalista vencido no último Mundial de Clubes - foi dele a assistência para o golo de honra da equipa árabe na derrota por 4-1 com o Real Madrid. Caio, aliás, foi mesmo considerado o segundo melhor jogador da competição, apenas atrás de Bale.

O brasileiro, que joga preferencialmente a extremo, chegará à Luz a custo zero, dado que termina a ligação ao Al Ain no próximo mês de junho. É por essa razão que só poderá contar para o futuro técnico encarnado a partir da próxima época.

Também muito bem encaminhada está a renovação de Tiago Dantas, uma das maiores promessas da formação do Benfica. O médio ofensivo de 18 anos, natural de Lisboa, termina contrato com as águias também no fim desta temporada e, por isso, está livre para assinar por outro emblema desde o início deste ano. Segundo o i apurou, o jogador, juntamente com a sua família e o seu agente, rejeitaram já várias propostas do Benfica, por considerar improvável a subida a breve prazo ao plantel principal e temer que sucessivas temporadas na equipa B (ou sub-23) ou empréstimos a outros clubes possam estagnar o seu desenvolvimento.

Ao longo das últimas semanas, várias foram as abordagens informais de outras equipas europeias, com o Manchester City e o Shakhtar Donetsk à cabeça, e a mudança para os citizens chegou a ser ponto quase assente para o jovem atleta. Tudo indica, porém, que Tiago Dantas acabou por reconsiderar - e, muito provavelmente, o Benfica aumentou a parada para o segurar -, pelo que a assinatura de um novo vínculo estará selada em breve. No Benfica desde 2008, Tiago Dantas soma esta temporada 14 jogos e um golo pela equipa B e dez jogos e três golos pelos juniores.

Em sentido contrário está Keaton Parks. O médio de 21 anos, já internacional A pelos Estados Unidos, deverá ser cedido pelos encarnados ao New York City, da MLS, até dezembro, altura em que termina o campeonato norte-americano, numa informação avançada pelo próprio site da MLS. Keaton Parks chegou ao Benfica no início da última temporada, proveniente do Varzim, para reforçar a equipa B das águias, na qual soma 45 jogos e sete golos. Na época passada cumpriu ainda seis jogos na equipa principal, algo que não conseguiu repetir este ano.