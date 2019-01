Jasmine Lennard é, alegadamente, ex-namorada de Cristiano Ronaldo. Ambos terão tido um relacionamento há dez anos e, esta quarta-feira, o The Sun publicou um artigo sobre o seu testemunho, que faz revelações, no mínimo, surpreendentes.

Além do artigo publicado no jornal britânico, também Lennard fez várias publicações sobre a relação com o futebolista no Twitter, afirmando que Ronaldo nunca deixou de lhe enviar mensagens ao longo destes anos, apesar de ter construído uma família com Georgina Rodríguez.

“Ninguém faz a mínima ideia de como ele realmente é. Se soubessem da ‘missa à metade’ ficariam horrorizados”, escreveu na rede social.

No one has any idea what he is truly like and if they did. If they had half a clue they’d be horrified. I’m not sitting back any longer and watching him lie in the brazen arrogant entirely insensitive way that he is whilst he employs teams of PR’S and lawyers and investigators to https://t.co/bJGjgriImC — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de janeiro de 2019



“Depois de muito pensar estou em contacto com a Kathryn Mayorga e a sua equipa de defesa para oferecer a minha ajuda nas suas acusações de violação contra o Cristiano”, lê-se ainda.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de janeiro de 2019





“Não vou ficar quieta enquanto o vejo mentir. Vou fazer tudo o que posso para ajudá-la. Tenho mensagens e gravações que serão fundamentais para a Kathryn e a sua equipa mostrarem a verdadeira natureza dele”, escreveu também a modelo. “Tenho centenas de mensagens dele. Histórias de conquistas sexuais que espelham o caso da Mayorga”, garante Jasmine, sublinhando que o craque tem “sérios problemas de saúde mental”.

"Ele disse-me que se eu namorasse com mais alguém ou se saísse de casa ele raptava-me, colocava o meu corpo em pedaços num rio e atirava-o a um rio. Tenho provas de tudo o que estou a dizer. Ele é um psicopata", continua.

Told me if I dated anyone else or if I left my house he’d have me kidnapped and have my body cut up and put in a bag and thrown in a river. Yes I have proof of everything I’m saying. He’s a psychopath. https://t.co/SEXdys4JUs — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de janeiro de 2019



“Elle é um ‘BULLY’ e um MENTIROSO. Um psicopata de m****”, terminam assim os tweets da modelo.

Acknowledges and shares about having SERIOUS mental health issues. All the LIES surrounding his children and their baby mothers. He’s a BULLY and he’s a LIAR. His whole life is a LIE. Fucking psychopath. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de janeiro de 2019