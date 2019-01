Esta quarta-feira, dia 9 de janeiro, é lançado o concurso para a construção das novas estações do Metropolitano de Lisboa - as estações da Estrela e Santos - e, por isso, o prolongamento das linhas amarela e verde.

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética prevê que as obras de expansão ainda tenham início este ano.

De acordo com informação disponibilizada no site do Metro de Lisboa, a estação da Estrela vai ajudar a servir parte da cidade de Lisboa "primordialmente residencial e que possui uma concentração elevada de serviços de autocarro". A localização do metro está prevista ser no cimo da Calçada da Estrela.

Já no que diz respeito à estação de Santos, esta vai ajudar a servir zonas residenciais e outros locais como é o caso da Assembleia da República, Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE). Além disso, vai ajudar a melhorar a deslocação das pessoas para zonas de diversão noturna.



A estação de Santos vai ficar localizada a poente do quarteirão definido pela Av. D. Carlos I, a Rua das Francesinhas, a Rua dos Industriais e a Travessa do Pasteleiro, com alinhamento entre as instalações do ISEG e o Largo da Esperança.