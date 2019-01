No passado dia 6 de janeiro, domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo 12 distritos de Portugal Continental devido ao frio que se faz sentir. No entanto, esse mesmo aviso foi prolongado até hoje, uma vez que as temperaturas continuam baixas, até cerca das 10h00.

Apesar do frio em praticamente todo o país, Bragança é a cidade mais fria, com termómetros a bater nos três graus negativos. Segue-se Braga com um grau negativo e Setúbal que pode atingir mínimas de zero graus.

Guarda, Vila Real, Leiria e Évora devem chegar a 1ºC.