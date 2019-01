As recomendações da DGS:

- Mantenha o corpo quente: use luvas, cachecol, gorro/chapéu, calçado e roupa quente, utilizando várias camadas de roupa;

- Hidrate-se: ingira líquidos e sopas quentes;

- No exterior, tenha cuidado com as condições do piso;

- Evite as quedas;

- Mantenha-se em contacto e atento aos outros, ajude-os a protegerem-se.

Atenção às fontes de calor

- "Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás mantenha a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde, evitando os acidentes por monóxido de carbono que podem causar intoxicação ou morte", relembra a DGS.

- "Não utilize fogão a gás, forno ou fogareiro a carvão para aquecer a casa" e "evite dormir muito perto da fonte de calor", recomenda ainda.

- "Apague ou desligue os sistemas de aquecimento antes de se deitar ou sair de casa, de forma a evitar fogos ou intoxicações".

Comida

As comidas quentes e bebidas quentes devem ser as escolhidas nestes dias, como é o caso de chás, leite ou sopas. Além disso, o consumo de alimentos que sejam ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes (frutos e hortícolas), também ajudam nlo combate ao frio porque contribuem para minimizar o aparecimento de infeções.

A DGS recomenda ainda uma alimentação variada e saudável, evitando alimentos fritos, com muita gordura ou açucarados.