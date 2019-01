Francisco J. Marques deixou duras críticas à BTV e garantiu que as transmissões no canal do Benfica são “absolutamente facciosas”.

"É a maior vergonha do futebol português atualmente. As transmissões na BTV são absolutamente facciossas, adulteram a perceção que se tem do jogo. Quando são lances do Benfica dão todas as repetições possíveis e imaginárias. A BTV está a adulterar a visão que temos dos jogos. Chegamos ao ponto de ouvir o exército de cartilheiros dizer nos programas que não dá repetições de lances nos jogos do FC Porto", começou por dizer o diretor de comunicação do FC Porto no Porto Canal.

"Isto é uma vigarice. Esta vigarice não só acontece há muito tempo, como piora. Este jogo do Rio Ave foi escandaloso. Fiquei escandalizado. Como é que as autoridades do futebol não se preocupam com isto? Como é que isto é permitido?”, acrescentou.

Francisco J Marques garantiu ainda que o “Benfica faz isto em seu benefício” para que “não se conheça a verdade”.