O defesa do Nacional Rosic, que na última segunda-feira caiu inanimado no campo no jogo frente ao FC Porto, já teve alta hospitalar.

De acordo com um comunicado do clube madeirense, Rosic foi submetido a alguns exames e não foram detetadas lesões graves, acabando assim por receber alta hospitalar.

Recorde-se que em dia de estreia no Nacional, Lazar Rosic teve de receber durante vários minutos assistência médica após chocar violentamente com o guarda-redes Lucas França e acabou mesmo por sair do relvado de ambulância para o hospital de São João, no Porto.