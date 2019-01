Preços mais baixos

• Uma das soluções passa por abastecer nos postos dos hipermercados que, por norma, apresentam valores mais baixos face às gasolineiras tradicionais. Daí que a sua quota de mercado continue a aumentar de ano para ano

Combustíveis simples

• Em 2015, governo deu um empurrão para ajudar a reduzir a fatura do combustível. Desde essa altura, passou a ser obrigatório todos os postos de abastecimento venderem combustíveis simples

• Quanto à sua qualidade, a Associação de Defesa do Consumidor (DECO) garante que “não há nada a temer em relação à qualidade dos combustíveis simples”, com base em testes, às “cegas”, realizados pela própria associação

• A verdade é que a diferença de preços entre os simples e os tradicionais pode ser apenas de cêntimos, mas se atestar o tanque de combustível duas vezes por mês, ao final do ano a diferença pode chegar às centenas.

Cartões de cliente

• As petrolíferas sempre apostaram em cartões de fidelização com pontos que se podiam trocar, mas tiveram de encontrar promoções alternativas que respondessem à principal aspiração dos clientes: descontos na hora e no preço final.

• Outra aposta é o desconto por dia ou fim de semana, a iniciativa que mais impacto tem no aumento das vendas e que até consegue trazer de volta alguns daqueles antigos clientes que foram seduzidos pelos hipermercados.

Recorrer à tecnologia

• Basta ir aos sites de internet ou recorrer às mais variadas aplicações para ter acesso na hora aos preços que são praticados nos mais variados postos de combustíveis