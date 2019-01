No vídeo partilhado nas redes sociais, Sofia Vala Rocha, vereadora do PSD na Câmara Municipal de Lisboa, critica as reações de esquerda ao telefonema do Presidente da República.

“O problema da esquerda é outro, é que nós tivemos Cavaco Silva 10 anos na Presidência da República e preparamo-nos para ter Marcelo Rebelo de Sousa outros 10 anos na Presidência da República”, começa por dizer no vídeo partilhado nas redes sociais.

“A esquerda não consegue arranjar um candidato de jeito e não consegue eleger um Presidente da República, é isto que os chateia, não é a Cristina Ferreira”, acrescentou.

“O problema da esquerda é outro e chama-se azia”, rematou.

Veja o vídeo.