O avistamento de um drone esta terça-feira suspendeu os voos no aeroporto de Heathrow, em Londres.

"Como medida de prevenção, cancelámos as partidas enquanto investigamos. Pedimos desculpa aos passageiros pelo inconveniente", anunciou uma porta-voz do terminal aéreo através do Twitter.

Citada pela BBC, a produtora Kathy Long, que está num avião à espera da partida, referiu que os passageiros não foram informados oficialmente do que estava por detrás dos atraso.

“De momento, disseram-nos que não vamos a lado nenhum”, referiu.

Por outro lado, Sarah Rodgers, repórter de televisão da ITV, explicou através do Twitter que estava no aeroporto à espera de um voo para Manchester e que as autoridades informaram que os voos estavam suspensos e que decorria uma investigação à possível atividade de drones.

Recorde-se que este caso surge pouco depois de um caso semelhante no aeroporto de Gatwick, nos arredores de Londres, na altura do natal.