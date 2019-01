Beto, team manager do Sporting, foi castigado com um mês de suspensão na sequência da expulsão ocorrida após a derrota (2-1) dos leões em Tondela.

De acordo com o relatório do árbitro Nuno Almeida, citado pelo mapa de castigos sumários do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o dirigente foi ter com o juiz no final da partida e disse: “és uma encomenda. Vieste aqui encomendado pelo Benfica!”.

O antigo central vai também pagar uma multa de cerca de 4 mil euros.