Uma situação... curiosa, no mínimo. Depois do excelente trabalho protagonizado na temporada passada ao comando do Palmeiras, que terminou com a conquista do campeonato brasileiro, Luiz Felipe Scolari foi associado a diversos clubes e seleções - principalmente nos mercados sul-americano e asiático, mas também chegou a ser noticiado um interesse do Sporting, por exemplo.

Um dos destinos mais apontados ao antigo selecionador de Portugal tem sido o da seleção da Colômbia. Scolari já havia revelado ter recebido uma oferta da federação cafetera, a qual resolveu recusar, garantindo pretender continuar no comando técnico do Verdão, e agora contou ter recebido novas abordagens por parte dos colombianos, não escondendo até algum desagrado pela insistência. "As negociações não continuaram, mas parece que eles querem continuar. Tenho contrato com o Palmeiras e eu já manifestei duas ou três vezes que não iria sair. Parece que a Colômbia ainda não entendeu que eu não vou sair, aumenta valores, mas não é apenas a questão de valores. Se fosse por isso, teria aceitado um convite chinês, mas isso também não me interessou", realçou o técnico brasileiro, em conferência de imprensa.

A parte curiosa desta história prende-se com a posição pública da federação da Colômbia em relação ao assunto. Numa nota publicada nas redes sociais, o organismo... desmente o interesse no treinador brasileiro, de forma até algo irónica. "A Federação Colombiana informa que não está interessado em Luiz Felipe Scolari para ser selecionador nacional. Ficamos contentes com a sua decisão de ficar no Palmeiras, já que aqui não tem nenhuma oferta de trabalho", pode ler-se na publicação.