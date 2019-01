O acordo entre a ANA e o Estado é assinado hoje, mas segundo avança o Público, as taxas no aeroporto do Montijo serão mais baixas que no aeroporto de Lisboa.

A diferença que se irá fixar entre os 80% e os 85% tem como objetivo atrair companhias aéreas para o novo aeroporto que estará pronto em 2022, segundo o calendário apontado entre o Governo e a concessionária. Já o Jornal de Negócios afirma que este acordo prevê que o aumento médio por ano seja de 2%, metade dos aumentos registados em apenas quatro anos.

Assim, o aeroporto Humberto Delgado mantém-se como o principal da região e o do Montijo terá como objetivo permitir que exista um maior número de estacionamentos de avião para que não seja necessário recorrer a autocarros. A ANA compromete-se ainda a melhorar as suas infraestruturas tanto na vertente do passageiro como das companhias.

O investimento não só para os dois aeroportos, mas também para as indemnizações à Força Aérea para sair da base aérea do Montijo e as infraestruturas de acessibilidade, será de cerca de 1,1 mil milhões de euros. Custo totalmente suportado pela Vinci.