Esta terça-feira, um jovem de 20 anos, suspeito de estar ligado aos ciberataques que roubaram centenas de informações privadas de vários políticos e figuras públicas, entre elas a chanceler Angela Merkel, foi detido, informam as autoridades.

De acordo com um programa de televisão alemão, o jovem terá confessado o crime. As autoriadades informam ainda que já foram realizadas buscas à residência do suspeito.

A Reuters avança que não há ligação do suspeito com outras redes de divulgação de informação privada.