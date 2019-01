As audiências da estreia do novo programa da SIC apresentado por Cristina Ferreira foram superiores às do seu antigo ‘Você na TV’ da estação de Queluz.

O programa de Manuel Luís Goucha teve 353,6 mil espetadores, menos 189 mil do que Cristina Ferreira, que conquistou a atenção de 542,5 mil pessoas.

A nova cara da estação de Carnaxide conquistou um share de 35,8%, enquanto o ‘Você na TV’, ao comando de Manuel Luís Goucha e de Maria Cerqueira Gomes, teve apenas 24,7% de share.

Os dados provisórios (sem gravações) são da GFK.