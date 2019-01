A Amazon é a empresa mais valiosa no mercado norte-americano.

A empresa de comércio eletrónico ultrapassou a Microsoft, com uma valorização de 3,4%, 797 mil milhões de euros, enquanto a empresa de software, de acordo com a agência Reuters, fechou com uma valorização de mercado de 784 mil milhões de euros.

A contribuir para que isto acontecesse está a retoma das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, que se encontram num impasse no que diz respeito às negociações comerciais. O cenário contribui assim para um medo dos investidores face a uma possível desaceleração da economia global.

Jack Ablin da Cresset Wealth Advisors afirmou ainda que se os resultados continuarem a este ritmo, "até à época de resultados, esta pode trazer boas surpresas". "Foi como se os investidores procurassem compensar o estado de espírito muito negativo que prevaleceu nas últimas semanas", disse.