O FC Porto deverá anunciar esta terça-feira o regresso de Pepe ao FC Porto, constituindo assim o segundo reforço do clube, no âmbito do mercado de transferências de inverno, que os dragões estrearam com a chegada do brasileiro Fernando Andrade.

O jornal desportivo O Jogo avança que o central vai assinar com o Porto por uma temporada e meia, e que até poderá estrear-se ao comando de Sérgio Conceição ao participar no treino no centro do Olival, na primeira sessão de preparação para o jogo de sábado frente ao Sporting, no Estádio de Alvalade.

Já o Record adianta que o contrato, que deverá ser oficializado hoje, será válido até 2021, ou seja por duas épocas e meia.

Sublinhe-se que o jogador da seleção nacional, sem clube desde que deixou o Besiktas, já tinha manifestado a sua vontade de regressar à Invicta, cidade onde está a sua família. Ao escolher o FC Porto, Pepe terá preterido propostas do Wolverhampton e do Mónaco.

Pepe deixou o FC Porto em 2007 para ir para o Real Madrid, depois de ter conquistado dois campeonatos, duas supertaças e uma Taça de Portugal com camisola azul e branca.