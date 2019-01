Um dos vulcões mais ativos na Papua Nova Guiné - o Manam - entrou em erupção e já projetou várias rochas vulcânicas para aldeias que se encontram próximas do vulcão, indicaram esta terça-feira as autoridades do país.

A Ilha Manam é um cone vulcânico que se situa a norte da ilha principal da Papua Nova Guiné.

Em 2004 foi o ano da última grande erupção deste vulcão, tendo nove mil pessoas sido retiradas das suas casas devido ao fumo e às cinzas que o vulcão expelia.

Durante o dia de ontem, foram registados vários terramotos perto de Manam, tendo a erupção começado pouco tempo depois, avança o Observatório de Vulcanologia de Rabaul.