Durante o dia de hoje as temperaturas vão continuar baixas, tal como tem acontecido ao longo dos últimos dias.

Para esta terça-feira prevê-se, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que as temperaturas cheguem aos zero graus Celsius em várias zonas do país, sobretudo em vales e planícies. No entanto, ao longo da tarde, as temperaturas podem aumentar e rondar os 15 ºC e os 19 ºC em Lisboa e Faro.

Apesar do frio, o céu estará pouco nublado ou limpo, e este é o resultado da presença de um anticiclone que faz com que haja a ausência de nebulosidade.