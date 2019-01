Esta terça-feira, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), alerta que os produtos "Redux -Redutor de Medidas" e o "Composto Natural Dieta" contêm, ao que tudo indica, substâncias que apenas podem ser utilizadas em fármacos e, portanto, são ilegais.

Através de uma nota, a entidade explica que estes produtos – em cápsulas – foram detetados na Alfândega e contêm substâncias que são destinadas ao tratamento da hipertensão, obesidade, ansiedade, bem como obstipação.

A sua utilização não é sequer permitida em Portugal.

"O produto Redux - Redutor de Medidas, cápsulas, contém substâncias destinadas ao tratamento da hipertensão, obesidade, obstipação e ansiedade. É, por isso, um medicamento ilegal, por não dispor de autorização de introdução no mercado em Portugal e conter substâncias ativas que apenas podem ser utilizadas em medicamentos”, refere a nota do Infarmed.

O Infarmed pede a todas as entidades que dispõem destes produtos para que não os vendam ou administrem. Além disso, pede ainda que as entidades entrem em contacto com a autoridade do medicamento: "Os utentes que disponham destes produtos não os devem utilizar, devendo entregar as embalagens em causa na farmácia para posterior destruição, através da Valormed", adianta o Infarmed.