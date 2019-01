De acordo com um relatório divulgado esta terça-feira, pelo ministério da Ecologia e Meio Ambiente – que recolheu dados de 338 cidades do país - a qualidade do ar na China melhorou significativamente em 2018.

O estudo revela que, entre as áreas abrangidas, 79,3% dos dias registaram níveis "bons" de qualidade do ar.

Em zonas como Pequim, Tianjin e Hebei – uma das mais poluídas do país -, a percentagem de dias bons, como diz o estudo, fixou-se nos 50,5%, o que signifca um aumento de 1,2% face ao ano anterior.