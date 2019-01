Em dia de estreia no Nacional, Lazar Rosic teve de receber durante vários minutos assistência médica após chocar violentamente com o guarda-redes Lucas França e acabou mesmo por sair do relvado de ambulância.

O futebolista, de 25 anos, que ficou inanimado após o choque, foi aplaudido pelos adeptos presentes no estádio do ‘Dragão’ na altura em que foi transportado de maca para a ambulância.

Segundo a Sport TV, Rosic já terá realizado testes no hospital e recuperado a consciência.

O FC Porto venceu o Nacional por 3-1.