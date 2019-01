O Metropolitano de Lisboa anunciou esta segunda-feira a conclusão da primeira fase das obras de modernização das escadas mecânicas da estação Baixa-Chiado.

Segunda a empresa, em comunicado, duas escadas foram substituídas por um"equipamento novo, mais resistente", depois de nos últimos anos terem sido várias as queixas dos utilizadores devido a avarias frequentes nas escadas e elevadores da estação.

"Para este trabalho, o Metropolitano de Lisboa recorreu a um método inovador, que permitiu a modernização destas escadas, aproveitando-se os respetivos chassis, elementos de grande robustez e peso", refere a mesma nota.

A empresa explica ainda que este tipo de intervenção é já habitual noutros países “nos casos em que se torna difícil a substituição de equipamentos, sem recurso a demolições, estragos ou encerramento de acessos”.

"Com este método economizaram-se recursos ambientais, evitando-se o encerramento do acesso, reduzindo-se ainda o transporte e a movimentação de pesos de grandes dimensões, com os consequentes estragos nos acabamentos da estação" acrescenta.

Durante este ano vão continuar os trabalhos de modernização dos restantes lanços da estação.