A emissão do mandado de condução à cadeia de Armando Vara estará a ser impedida devido à falta de elementos no processo Face Oculta, enviado para o Tribunal de Aveiro.

De acordo com a notícia avançada pela agência Lusa, que cita o juiz presidente da Comarca de Aveiro, Paulo Brandão, a esta informação surge num despacho datado de domingo da juíza Marta Carvalho. "No despacho, a senhora juíza pede à Relação do Porto que sejam enviados dois apensos que faltam da reclamação e diz que faltam alguns elementos no processo e suscita a intervenção do Ministério Público", referiu Paulo Brandão.

A Lusa escreve ainda que entre as informações em falta estão o Termo de Identidade e Residência de qualquer dos arguidos recorrentes e instrumentos de procuração. Estão também em falta notificações de atos processuais, autos de interrogatório judicial e despachos relativos a eventuais medidas de coação, certificação de mandados ou autos de detenção.

Esta segunda-feira a Comarca de Aveiro emitiu um esclarecimento, onde referiu que o ex-ministro informou no dia 12 de dezembro ter sido notificado do acórdão do Tribunal Constitucional quanto ao indeferimento do recurso. Na mesma altura, Armando Vara declarou que se iria apresentar voluntariamente para iniciar o cumprimento da pena nos termos que lhe forem determinados.

Recorde-se que Armando Vara foi condenado pelo Tribunal de Aveiro, em 2014, a cinco anos de prisão efetiva, por três crimes de tráfico de influência, no âmbito do processo Face Oculta.