Entrada de rompante do Irão na Taça Asiática. O conjunto orientado por Carlos Queiroz goleou o Iémen por claros 5-0 e assumiu desde logo a liderança do grupo D, onde estão ainda Iraque e Vietname, que se defrontam esta terça-feira. Taremi, com golos aos 12' e 25', foi a figura da equipa iraniana, marcando entre um autogolo de Al Sowadi aos 23'. Na segunda parte, Azmoun (53') e Ghoddos (78') fecharam a contagem.

Também a Coreia do Sul, de Paulo Bento, entrou com o pé direito na principal competição continental da Ásia. Os sul-coreanos venceram por 1-0 as Filipinas, orientadas por Sven-Goran Eriksson, com Hwang Eui-Jo a fazer, aos 67', o golo solitário.

No mesmo grupo, o C, a China, comandada pelo italiano Marcello Lippi, venceu o Quirguistão por 2-1. O golo do triunfo chegou aos 78’ e pertenceu a um jogador ainda hoje recordado pela passagem meteórica pelo Benfica, onde fez três jogos em 2007/08: Yu Dabao, que representou ainda Aves, Olivais e Moscavide e Mafra em Portugal. Hoje com 30 anos, e a atuar no Beijing Guoan, o avançado apontou assim um tento histórico para a nação chinesa.