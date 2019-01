Esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu Cristina Ferreira ao ligar-lhe em direto na estreia do seu novo programa, na SIC. O Presidente da República explicou que fez esta surpresa à apresentadora uma vez que deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha, na TVI, na véspera do Natal e rejeitou estar a tomar partido na concorrência entre os programas da SIC e da TVI.

Citado pela agência Lusa, Marcelo justificou o seu telefonema “de improviso” para “"desejar boa sorte" a uma apresentadora com quem tem "uma relação de amizade".

"Eu tenho uma relação de amizade com ela, já dei a primeira entrevista na revista dela. Não indo ao programa nem tendo entrevista com ela, era o mínimo desejar-lhe boa sorte. É o mínimo de equilíbrio”, referiu.

Depois do telefonema, Cristina Ferreira, que ao princípio pensou tratar-se de uma brincadeira, acabou por ficar emocionada com as palavras do Presidente.