Já não é a primeira vez que um episódio do género acontece - nomeadamente no Brasil, onde há registo de várias situações do género, especialmente nos escalões inferiores -, mas nem por isso deixa de ser digno de notícia. Desta feita, ocorreu numa partida entre o Trindade e o Flamengo, a contar para a Copinha, o prestigiado torneio de sub-20 que se disputa todos os anos em São Paulo.

Estavam disputados 19 minutos do encontro, com o Trindade a vencer de forma surpreendente (golo de Reginaldo logo aos cinco minutos), quando Bernardo, jogador da modesta equipa goianense, necessitou de assistênca médica, queixando-se das costas após uma bola dividida com um adversário.

Ora, o que o pobre Bernardo não esperava é que o carrinho médico lhe causasse... ainda mais dores. É que o condutor mediu mal as distâncias e passou literalmente com a roda direita dianteira por cima do pé direito do atleta, que aí ganhou ainda mais motivos para maldizer a sorte.

Veja aqui o insólito incidente: