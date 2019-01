O filme Vice, protagonizado por Christian Bale, faz o retrato sarcástico de Dick Cheney, antigo vice-presidente de George W. Bush, de 2001-2009. O ator britânico ganhou, este domingo à noite, um Globo de Ouro pelo seu desempenho e o discurso de agradecimento foi no mínimo intrigante.

"Obrigado a Satanás por me dar a inspiração de como interpretar este papel", disse Bale com a estatueta de melhor ator em filme de comédia ou musical na mão.

Vice foi um dos derrotados da noite, mas o único prémio conseguido em seis nomeações está a dar mais do que falar do que Bohemian Rhapsody, considerado o vencedor da cerimónia, tendo, no entanto, conquistado apenas duas estatuetas, entre elas a de melhor filme.

À exceção da referência de Christian bale a noite, ao contrário de edições passadas foi pouco dada a comentários políticos.