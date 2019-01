Os insetos de todas as cores do Cirque du Soleil

Os insetos de todas as cores do Cirque du Soleil

Dois olhos e um nariz: foi assim que a palavra Ovo ganhou vida e se transformou na colónia de insetos que enche o Altice Arena desde a passada quinta-feira. Enquanto, no palco, os artistas mostram os seus números num espetáculo de cor e música, por trás do pano preto está um mundo diferente em que os treinos e a concentração são as palavras-chave