Excelente início de temporada para João Sousa. O melhor tenista português de sempre, e atual 44.º classificado no ranking mundial, apurou-se para a segunda ronda do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, ao eliminar o prodígio canadiano Denis Shapovalov em três sets, pelos parciais de 4-6, 6-4 e 6-4, ao fim de duas horas e 22 minutos.

Shapovalov, de apenas 19 anos, está atualmente no 27.º posto da hierarquia e é visto como uma das grandes estrelas da nova geração de tenistas mundial. João Sousa entrou a perder, mas deu a volta e acabou a festejar em grande, numa prova onde foi finalista vencido em 2017 - caiu perante o norte-americano Jack Sock. “Estou contente com esta vitória, por ter começado o ano com um triunfo frente a um excelente jogador, jovem jogador que tem vindo a jogar a muito bom nível nos últimos anos. Se calhar não jogámos os dois ao nosso melhor nível, é sempre difícil depois de estarmos algum tempo sem competir mas estou muito contente com a vitória, estive muito bem a nível físico e mental e no final joguei muito bem e consegui a tão desejada vitória. No primeiro set tive alguns altos e baixos mas depois nos dois seguintes consegui ser mais agressivo e jogar o meu ténis. Estou muito contente”, confessou em declarações ainda em court, no final de uma partida onde conseguiu alguns pontos impressionantes, como este:

João Sousa, de 29 anos, derrotou assim o seu quarto oponente de entre os cinco melhores do ranking mundial no espaço de dez meses: desde Indian Wells, o número um nacional bateu Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe e agora Shapovalov. Fica a faltar apenas Alex De Minaur. Por agora, o tenista português irá defrontar, esta quarta-feira, o britânico Cameron Norrie, 93.º colocado do ranking, que afastou o francês Benoit Paire na primeira ronda.

Veja aqui o matchpoint: