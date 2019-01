O presidente dos encarnados esteve na estreia do programa de Cristina Ferreira na SIC, onde falou da sua vida pessoal, mas também do futuro do Benfica.

"Bruno Lage (atual treinador interino) vai continuar", disse o presidente do Benfica, depois de confirmar que teve uma reunião com o técnico esta segunda-feira. Já o novo técnico definitivo só vai ser anunciado "na próxima semana".

Luís Filipe Vieira falou ainda sobre a possibilidade de esse treinador vir a ser Mourinho, dizendo que está nas mãos do treinador e que "dinheiro não é problema".

Questionado sobre a saída de Rui Vitória, o presidente do clube disse que "as pessoas ainda vão ter muitas saudades de Rui Vitória" , fazendo questão de sublinhar que a decisão de abandonar o Benfica foi do técnico.